Nantes Un DVD pour découvrir les coulisses de l'Odyssée des rêves

Cours Saint-Pierre, les tours de projection sont prêtes. L'installation du dispositif sonore se termine. Wilhem Thomas et François-Xavier Vandanjon, fondateurs de LumiNantes, ont hâte de découvrir le nouveau son et lumière grandeur nature. L'Odyssée des rêves s'inspire de l'œuvre d'Alain Thomas et sera projetée sur la façade de la cathédrale à partir de vendredi. « Nous voulons offrir 12 minutes de rêve aux spectateurs, provoquer une émotion ».

L'association LumiNantes a fait appel à la société Spectaculaires Allumeurs d'Images. « Pour cette deuxième édition, il y a d'avantage de créations, les couleurs sont sublimées ». Un travail minutieux mis en lumière par Jean-Sébastien Evrard. Le photojournaliste nantais a réalisé un DVD, disponible dès vendredi, sur les coulisses du spectacle. Interviews, témoignages... le film de 45 minutes nous immerge dans l'œuvre animée, présente ceux qui ont permis de lui donner vie...

Plus d'informations ce jeudi dans Presse Océan

Pratique : vente du DVD (18 €) dès vendredi à la librairie Siloë Lis. Editon limitée à 500 exemplaires.