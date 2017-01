Nantes Un écopoint inséré dans un ensemble immobilier près de Viarme

0

Le nouvel écopoint est au trez de L'un des quatre écopoints de Nantes, situé près de la place Viarme, rue d'Auvours, fermé le 29 janvier dernier, a déménagé quelques mètres plus loin, rue du Bourget au rez-de-chaussée d'un immeuble neuf dans le cadre du programme "Carré d'auvours" réalisé par Kaufman & Broad, sous une crèche. Une première en France pour ce site pilote au niveau national. Il a été inauguré hier.

"Nous sommes dans le cadre d'une expérimentation. Ce type d'équipement est le seul connu à ce jour en France à être intégré sous cette forme à l'intérieur d'un bâtiment en coeur d'agglomération et dans un programme immobilier dense de 99 logements. Une phase de suivi de six mois est nécessaire après la mise en exploitation. Une évaluation sera réalisée à l'issue afin d'étudier les modalités d'organisation, tant sur le volet technique que sur l'aménagement des locaux ou du niveau de service apporté à l'usager", souligne Fabienne Padovani (PS), adjointe du quartier. Très attachés à la présence de l'écopoint, les habitants du quartier ont été concerté pour son déménagement. Un effort est mené pour le tri et le ré-emploi. Un espace est dédié au réemploi en partenariat avec des structures locales du réemploi telles que, Envie 44, l'Atelier de Retz emploi, Le Relais, Station Services, Arbres... Ce nouvel écopoint n'acceptera pas pour des raisons de nuisances, les déchets verts. Il est ouvert du mardi au samedi de 12 h 15 à 17 h 15. Coût de l'opération 825 000 € (acquisition et travaux), financés par Nantes Métropole.