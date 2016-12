Insolite Promenez-vous dans le Nantes de 1946 [VIDEO]

0

C'est un petit bijou d'archives que nous vous proposons de découvrir ici. Un film d'une dizaine de minutes, daté de 1946, retrouvé et diffusé par la Cinémathèque de Bretagne.

Dans ce film en noir et blanc et muet, intitulé "Midi à Nantes", Jean-Philippe et Pierre Baudin racontent l'histoire de lycéens qui ont décidé de se réunir à midi, rue Crébillon à Nantes.

Au-delà de l'intrigue, ce film permet surtout de découvrir des images exceptionnelles de Nantes en 1946, au travers d'une promenade en ville, à découvrir ci-dessous :

Midi à Nantes - Cinémathèque de Bretagne from CinémathèqueDeBretagne on Vimeo.