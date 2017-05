Nantes Un foyer pour enfants rénové

0

À Nantes, 34 enfants vivent à la Maison Saint-Vincent de Paul, tout juste agrandie et modernisée.

La poudre cacao est posée dans l'un des tiroirs de la cuisine. Comme dans de nombreux logements. Sauf qu'ici, les enfants - de 4 à 18 ans - sont éloignées de leurs familles confrontées à des difficultés. Le foyer, récemment inauguré par Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de la métropole, et Philippe Grosvalet, président du conseil départemental, a été rénové et agrandi. « On ne pouvait pas continuer à faire vivre les enfants dans ces conditions pour des problèmes de sécurité et d'exiguïté des locaux », relate Louis Laigle, président de l'association des amis de Saint-Vincent-de-Paul.

« Les surfaces dédiées aux enfants sont passées de 650 à 1 000 m2. Le nombre de chambres individuelles a été augmenté - de 19 à 27 -, tout comme le nombre de salles d'eau », précise Philippe Meunier, le directeur.

Cette maison Saint-Vincent-de-Paul fait partie de la trentaine d'établissements de Loire-Atlantique, dédiés à la protection de l'enfance.

