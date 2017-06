Nantes Un groupe basque joue devant... un seul fan à la Scène Michelet !

0

Mardi soir à la Scène Michelet, le groupe Basque "Berri Txarrak" a joué son concert devant... un fan. Récit d'une soirée mémorable.

Ils s'en souviendront, c'est une certitude. Mardi soir, le très populaire groupe basque "Berri Txarrak" (près de 70 000 fans sur Facebook !) a fait le bonheur d'un seul et unique fan dans l'assistance ! Non ce n'était pas un concert privé, mais bien une date publique. Comme le rapporte le média espagnol "Público", la Scène Michelet avait convié deux groupes de punk rock : les locaux de The Attendants, et le groupe basque.

NANTES atzo: publikoan zale bakarra.

Gaur Parisen dena emango dugu, atzo bezalaxe. Zale horrek dena merezi duelako. pic.twitter.com/KfsDJvjdJw — Berri Txarrak (@berritxarrak) 21 juin 2017

Alors qu'ils se rendaient à Paris pour jouer un concert lors de la Fête de la Musique le lendemain, ils se sont arrêtés à Nantes. Seul hic, au moment de monter sur scène : c'est la... mauvaise surprise : le groupe est accueilli par un fan. Oui, un fan. Mais rien de dérangeant pour les Basques qui ont quand même décidé de jouer pour lui. C'est beau.

La canicule et le Hellfest peuvent expliquer cette très faible affluence

Joint par le quotidien "Sud Ouest", le chanteur et guitariste Gorka Urbizu, confiait qu'effectivement, "la date n’était pas idéale pour remplir une salle. On jouait un jour de canicule, en pleine semaine, juste après le Hellfest et la veille de la Fête de la musique." Le fan, en plus d'être resté jusqu'à la fin de son concert (il devait être ravi !), a également fait marcher le stand de produits dérivés en achetant "un tee-shirt". Un vrai fan !