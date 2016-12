Nantes Un homme pris en flagrant délit de vol dans une chambre du CHU

0

Un homme de 32 ans a été interpellé vendredi en fin d'après-midi au CHU de Nantes. Une patiente, hospitalisée dans le service Gynécologie qui accueille les femmes présentant des grossesses à risque, a été surprise d'entendre quelqu'un rentrer dans sa chambre sans frapper alors qu'elle se trouvait aux toilettes. Le temps d'en sortir, elle a vu un homme prendre la fuite dans le couloir avec son sac à main. Elle s'est mise à crier. Le malfaiteur a lâché dans sa course le sac et une console de jeux qu'il avait aussi dérobé dans la chambre. Il a tenté de se réfugier dans un local de l'hôpital, où il a pu être retenu par du personnel du CHU et le service de sécurité en attendant l'arrivée de la police.

Le suspect, légèrement alcoolisé, a expliqué qu'il était rentré à l'hôpital pour y trouver des toilettes. Il risque d'avoir du mal à convaincre les juges. En effet, son casier judiciaire compte déjà 31 mentions, dont plusieurs pour vols.

Les enquêteurs le soupçonnent aussi d'avoir volé deux clés USB, deux souris et un tapis de souris, retrouvés dans une poubelle sur le chemin qu'il a emprunté avant de tenter de se cacher dans un local.

Le suspect devait être présenté ce soir à un juge des libertés et de la détention. C'est à lui qu'il revient de décider s'il incarcère ou non le trentenaire jusqu'à lundi et une possible comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nantes.