Nantes Un marché contrasté pour les commerces

500 valeurs locatives sur l’agglomération nantaise ont été passées au crible par le CINA et la CCI Nantes St-Nazaire pour cette première édition de l’Observatoire Nantais de l’Immobilier Commercial (ONICO). L’ONICO vise à renforcer la connaissance et la compréhension des dynamiques commerciales de l’agglomération nantaise. Il permet d’évaluer l’attractivité relative des zones, d’identifier des difficultés, et de fournir des repères aux acteurs du commerce et de l’immobilier.

Pour Hugues Frioux, vice-président de la CCI en charge du commerce « cet observatoire se veut un outil au service des professionnels et des acteurs publics, pour qu’ils puissent se projeter au mieux dans leurs actions et œuvrer ainsi collectivement en faveur du développement économique et de l’emploi ».

