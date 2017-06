Nantes Un martin-pêcheur au paintag passage Sainte-Croix

0

Un martin-pêcheur niche depuis quelques jours dans le jardin du Passage Sainte-Croix.

Le Passage Sainte-Croix et le street-artist A-MO se sont associés afin de proposer une performance artistique unique : la création en direct d'une oeuvre de 2x2 mètre dans le jardin du Passage Sainte-Croix.

L'artiste A-MO est un artiste autodidacte français né en 1982. Initié à l'art urbain à la fin des années 90, il a depuis développé une technique très personnelle, le « paintag », qui consiste à peindre des tags (signatures stylisées) en les superposant. Ces tags, réalisés principalement à la bombe de peinture ou au marqueur, se chevauchent comme les couches de peinture à l'huile d'un tableau classique. La « jungle urbaine » est son principal lieu d'expression et la nature son sujet de prédilection.

Ce projet a pu voir le jour grâce à une campagne de financement participatif sur le site ulule.fr. Fidèle à sa passion des animaux, A-MO a intégré un martin-pêcheur dans le cadre verdoyant et intimiste du jardin Sainte-Croix. L'animal a été choisi pour le symbolisme de l'oiseau dans la religion et son lien avec l'eau, thématique de la saison culturelle 2016/2017 du Passage Sainte-Croix. L'artiste utilise ici le «paintag» permettant deux lectures : de près l'observateur ne voit qu'un enchevêtrement de signatures et de mots, de différentes tailles, couleurs et formes. De loin, les tags se font oublier progressivement et le sujet se dévoile. Le martin-pêcheur est peint avec le regard sur le bassin qui abrite des poissons bien vivants, créé pour l'occasion par le Service des Espaces Verts de la ville de Nantes.

A-MO souhaite avec cette oeuvre toucher les petits comme les grands, en plaçant, comme à son habitude, la nature sauvage au cœur d'un cadre urbain.