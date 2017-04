Nantes A 16 ans, il tente de semer les policiers au volant d'une Clio volée

0

Le parquet des mineurs a décidé de prolonger sa garde à vue pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, défaut de maîtrise et défaut de permis. Ce jeune Nantais de 16 ans va donc passer la nuit dans les geôles de l'hôtel de police de Nantes avant son déférement prévu jeudi.

Il a été interpellé à 0 h 50, dans la nuit de mardi à mercredi, au volant d'une Clio volée quelques heures plus tôt route de La Chapelle-sur-Erdre, dans le nord de Nantes. Les mains gantées et le visage caché derrière une casquette et une écharpe, il avait accéléré à la vue d'une voiture de police et tenté de fuir, tantôt en roulant à contresens, tantôt en grillant un feu. Finalement, il avait perdu le contrôle du véhicule dans un rond-point de la rue des Renards et fini sa course contre une pierre.

Le garçon, connu pour des affaires de vol notamment, est sorti de l'Établissement pour mineurs d'Orvault le 28 mars dernier. Il ne reconnaît pas le vol de la Clio et précise aimer conduire avec des gants.

Sa passagère, une jeune femme de 18 ans totalement inconnue de la justice, est convoquée devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi.