Nantes Un nouveau café restaurant devant les nefs de l'éléphant

C’est un nouvel établissement qui est en train de naître sur l’île de Nantes juste devant les nefs qui abritent le grand éléphant et la galerie des Machines. Les premiers murets sont déjà dressés et un périmètre de sécurité a été mis en place. Le café restaurant de la Branche, jusqu’alors attenant à la librairie boutique et situé sous la branche (voir photo) va en effet déménager sur ce nouvel espace. Pour le directeur des machines de l’île, cette construction « permettra de mieux accueillir les visiteurs. L’ancien lieu, boutique et café, ne disparaît pas pour autant mais sera dédié complètement à la librairie et au magasin de souvenirs. En dix ans, nous sommes passés de 200 000 à 600 000 visiteurs. Il y a des jours où on ne peut plus circuler à l’intérieur ». Ce nouveau café restaurant de la Branche , avec terrasse plein sud, proposera un menu le midi et un goûter.