Nantes Un nouveau concept de bar à bières

Au Fût et à mesure, un nouveau concept de bar à bières connecté, ouvrira mercredi, dans le centre de Nantes.

La devise d'Au Fût et à mesure ? « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! », sourit le gérant Stanislas de Dreux-Brézé. « Ici on peut tirer soi-même sa bière. Pas de file d'attente devant le bar, une pompe à bière est installée sur chaque table et une tablette est connectée pour connaître l'histoire des bières, détaille Stanislas. Une carte prépayée (valable plusieurs mois) permet aux clients de se servir, au gré ses envies, de ne payer que ce qu'ils consomment, et de faciliter ainsi la dégustation .»

Plus d'informations ce dimanche dans Presse Océan

Ouverture mercredi 24 mai, 3 rue du Pré-Nian. Plus d'infos (soirées...) sur la page Facebook Au Fût et à mesure Nantes.