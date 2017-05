Nantes Un nouveau dispositif pour accompagner les start-up

0

« Imagination Machine » : c’est le nom du nouveau dispositif que lance le réseau des entrepreneurs du numérique nantais La Cantine (ex-Atlantic 2.0). Cet « accélérateur » proposera des sessions de trois mois pour accompagner des start-up, cinq à chaque fois, et les aider à décoller. « L’idée est de vivre, en trois mois, un an d’intensité, souligne Julien Hervouët, président de La Cantine et cofondateur d’iAdvize. Les entrepreneurs sont accueillis à La Cantine et accompagnés par des mentors. Ils les font travailler sur leur produit, le marché, le marketing… » La première session débutera en septembre. L’appel à candidatures sera lancé lors du festival du numérique Web2Day, du 7 au 9 juin.

