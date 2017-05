Nantes Un nouveau dispositif pour offrir des repères aux jeunes migrants

0



À Nantes, en journée, deux éducateurs accueillent les jeunes migrants et les aident à s’ouvrir aux autres.



Il faut entrer dans un vieux lycée nantais déserté pour les trouver. À l’entrée, un « Bienvenue » a été écrit. À l’intérieur, un autre est chanté, sitôt la porte poussée.



« Asseyez-vous, je vous en prie », invite le sympathique Allé, en désignant un confortable canapé bigarré.



Sa collègue Marion, éducatrice elle aussi, annonce aux visiteurs du jour qu’un gâteau au chocolat a été préparé par les jeunes migrants qui viennent souffler dans ce local. « Après les nombreuses difficultés qu'ils ont traversées avant d'arriver ici, en France, on veut que ce lieu soit pour eux un lieu de joie », expliquent-ils.

Ici est menée une expérimentation depuis février. Elle est unique en France.



L’idée ? « Aider les jeunes migrants à trouver des repères à leur arrivée », explique Fabienne Padovani, vice-présidente aux familles et à la protection de l’enfance, au Conseil départemental.



Plus de trois mois peuvent en effet s’écouler, pendant lesquels les demandeurs, logés dans des chambres d’hôtels, sont bien souvent isolés. « On avait un lieu où dormir et où manger. Mais avant et après, il n’y avait rien. Et ça, ça n’est pas bon pour la tête », leur a confié un jeune garçon...

Lire la suite dans Presse Océan samedi 13 mai 2017