Nantes Un nouveau théâtre de 150 places près de Mellinet

Les comédiens Régis Florès, Mathilde Banderly et Flore Vannier-Moreau montent un théâtre à deux pas de la place Mellinet. Il aura pour nom le « Théâtre de la rue de Belleville » et doit ouvrir ses portes en octobre dans un ancien garage Renault. « On a trouvé ce vieux garage Renault désaffecté à louer et il nous a tout de suite plu », expliquent les trois associés. L'heure est aux grands travaux mais aussi aux auditions pour les quinze futurs élèves de l'école du théâtre qui intégreront les lieux (1)

(1) Auditions pour les cours de théâtre 06 62 36 84 57