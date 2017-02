Nantes Un nouvel escape game rue Mercœur en avril

0

C’est la mode et ils fleurissent un peu partout sur Nantes. Le prochain escape game va s’installer au 7 rue Mercœur à la place de l’ancien Leader Price. Son nom ? Brainscape. Ouverture prévue pour le début avril. Cette franchise existe déjà au Mans et à Rouen. Dans des univers fantastiques, vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes. Et parfois 60 minutes pour sauver le monde… L’âge minimum pour jouer chez Brainscape est de 9 ans accompagné d’un adulte ou de 16 ans non- accompagné. Cette limite d’âge est due à la complexité du jeu. Prix entre 90 et 105 € la salle pour six personnes maximum.

www.brainscape.fr