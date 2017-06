Nantes Un nouvelle boutique pour les amoureux du 100 % français

0

Deux trentenaires nantais vont créér une boutique rue des Carmes consacrés à des objets 100 % français.

Elle s'appellera Sacrés Français et sera niché dans la rue des Carmes. La nouvelle boutique de Yoann Yvernogeau et Céline Verstraete rassemblera uniquement de produits fabriqués en France et dont la matière première a été produite en France quand elle existe. « Après plusieurs expériences professionnelles dans la vente et l'événementiel, nous avons eu envie de vendre des produits dans lesquels on croit et dont les conditions de fabrication ne posent pas question explique Yoann Yvernogeau. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à cette question. »

Si tout va bien, la boutique devrait ouvrir mi-septembre : « Nous venons de trouver le local mais il a besoin d'un petit rafraîchissement » indique Yoann Yvernogeau. « Pour optimiser l'espace très réduit, nous allons aussi faire appel à un architecte. » Le duo vient donc de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule pour les aider à financer le projet. Ils ont même convaincu Jean Jullien d'offrir aux contributeurs une carte postale ou une affiche (de sa création) signées de sa main en contrepartie de certains dons.

