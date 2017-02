Nantes Un parcours réduit pour le carnaval

0

Si, pour tous les Nantais, le défilé du carnaval est une fête populaire qui permet à tous, petits et grands, de sortir dans toutes les rues et admirer les magnifiques chars des carnavaliers, les reines et le roi Alain Ier, la version 2017 va être allégée, selon nos informations.

Sécurité liée aux attentats oblige et nouvelles contraintes techniques, le parcours du carnaval sera très limité et particulièrement sécurisé.

La nouvelle boucle fera environ 1,6 km, soit un kilomètre de moins que l'an passé. Le nouveau parcours : les chars partiront du cours Saint-André pour rejoindre la cathédrale, descendront devant l'hôtel de ville, rejoindront les 50-Otages, partiront sur le quai Ceineray devant la préfecture et remonteront sur le cours Saint-André.

« Nous avions une cadence un peu élevée, confie un carnavalier. Cette année, on réduira la vitesse pour garder le même temps de spectacle. »

