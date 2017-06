Nantes Un petit train fantôme débarque en ville samedi 1er juillet

0

Attention train fantôme :! Ou plutôt petit train. C'est l'une des attractions proposées lors de la Nuit du Voyage à Nantes qui prendra forme à partir de 19 h 30 samedi 1er juillet. Détail mais de taille, le petit train n’embarque aucun passager, mais fait voyager les passants en les invitant à écouter l’audioguide amplifié d’une ville qui n’est pas la leur. Grenoble ou Toulouse ? Dans gtous les cas, exit Nantes ! Cette nuit de lancement du festival Voyage à Nantes est remplie de surprises gratuites tout du long de la soirée.

Demandez le programme !

De 20 h à minuit

Château des ducs de bretagne

À l’occasion de La Nuit du VAN, le musée d’histoire de Nantes et l’exposition Les Esprits, l’Or et le Chaman et Paysage Glissé sont ouverts jusqu’à minuit !

De 22 h à 3 h

LE LIEU UNIQUE EN MARCHE POUR VISIONS ! (NANTES ÉDITION)

Pour fêter la cinquième édition du festival Visions, retrouvez en avant-première au lieu unique Lostsoundbytes (live), The Black Regent (live) et GareSud (mix).

20H, 21H, 22H

Parc des chantiers

cale 2 créateurs

Pour la cinquième année, la Cale 2 créateurs présente son défilé : SORTEZ DU RANG !, satire de notre société du paraître et plus précisément du monde de la mode.

De 18h à 22h

Planétarium digital chaotics : musique pour les yeux. ken scott

Ken Scott, artiste américain, crée de la « musique pour les yeux ». Son choix se porte ici sur Casse-Noisette, le célèbre ballet de Tchaïkovski, interprété par le Royal Philarmonic Orchestra.

A des moments précis :

De 17h à 21h

quartier jardin des plantes / musée d’arts château / miroir d’eau

jardin des plantes

de 17h à 20h

allez et venues

Pedro, qui a les clés du Jardin des plantes pour cette édition du Voyage à Nantes, ouvre une garden-party. Il invite également Tranzion pour une performance ambiant/drone et Les Frères Amieux pour un mix.

Rue georges-clemenceau

de 17h30 à 21h

ted montbertreux : 15 peintres nantais

Le temps d’une performance au long cours, venez vous faire tirer le portrait par l’un des 15 Ted Montbertreux.

Cour du château des ducs de bretagne

de 18h30 à 20h30

statues sociales

Dix Statues sociales du chorégraphe Julien Grosvalet prennent vie et entrent dans une danse onirique évoquant le monde des mimes.

Douves du château des ducs de bretagne

de 19h30 à minuit

pari plage

La Nuit du VAN lance un « Pari Plage » et entend le relever. Découvrez Paysage glissé – le toboggan conçu par Tact Architectes et Tangui Robert – en nocturne, uniquement ce soir là.

MIroir d’eau

20h

repos de l’amitié

À l’issue de l’inauguration officielle de cette Nuit du VAN 2017 au Château des ducs de Bretagne, vous êtes invités à rejoindre le miroir d’eau pour un vernissage en altitude... Apprêtez-vous à défier les lois de l’attraction.

De 20h à 22h30

cœur de ville

place royale

de 20h à 22h30

tourista

Au cœur de cette scène à ciel ouvert et au plus près de l’œuvre de Laurent Pernot, La Terre où les arbres rêvent, Tanguy Malik Bordage invite à venir à la rencontre de ses quatre naufragés.

Rue de la fosse

de 20h à minuit

Micr’home

do not disturb

Micr’Home est la chambre en ville incontournable de cet été 2017. Afin que le public repère définitivement son nouveau cocon, inversons-en les codes XS et fonctionnel en jouant sur un « Do Not Disturb » démesuré.

À partir de 21h

île de nantes

Place de la petite-hollande

de 21h à 22h30

se taper l’affiche

En direction du quai François- Mitterrand, récupérez une affiche à la sauvette. Réalisées par des artistes, graphistes ou illustrateurs nantais, ces affiches montrent la ville sous un nouveau regard.

Passerelle schœlcher

de 21h à 23h

le pompon des arts

Paris avait ses cadenas d’amour accrochés au pont des Arts, Nantes a aujourd’hui son Pompon des Arts. Déclarez votre flamme et jouez des coudes pour accrocher votre cadenas made in Nuit du VAN.

Quai François-Mitterrand

de 21h30 à 23h30

tonton club

Quoi de plus normal sur un tel spot que de replonger en 1981, d’opérer un retour vers le futur ? À la nuit tombée, dansez au rythme des musiques de cette année-là.



Les nefs

22h30

peaches

les canons de la baronne

La Nuit du VAN est fan de Peaches. C’est donc en toute logique qu’elle invite sous ses Nefs l’icône électro-punk.

La cantine du voyage

minuit

foule frontale

Bouquet final de cette édition de La Nuit du VAN, la Cantine du Voyage comme vous ne l’avez jamais vue. C’est vous qui créez l’ambiance ! Équipés de lampes frontales, participez à la scénographie mouvante du lieu.

Et aussi :

De 19h à 22h

les musées en nocturne & entrée libre

Musée d’histoire de Nantes, Musée d’arts, Muséum d’histoire naturelle, Musée Dobrée, Musée Jules Verne

De 17h à 22h

les étapes du parcours 2017 en nocturne

Le lieu unique, douves du Château des ducs de Bretagne, passage Sainte-Croix, place du Bouffay, Temple du goût, Stereolux, HAB Galerie, Médiathèque Jacques Demy, cours Cambronne, place et théâtre Graslin, place Royale, Greffe de la maison d’arrêt, Playgrounds, l’Atelier, jardin des plantes, cimetière de la Bouteillerie, Planétarium.Eva & Adele

wherever we are is museum (tout lieu où nous sommes est musée)

EVA & ADELE, autoproclamées « les jumelles hermaphrodites de l’art », sont un couple atypique et emblématique de l’art actuel. Nantes a l’immense plaisir de les accueillir à l’occasion de La Nuit du Voyage à Nantes