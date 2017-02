Nantes Un pistolet chargé à l'arrière de la voiture

0

Mardi matin, à 0 h 20, boulevard Auguste-Peneau à Nantes, les policiers du groupe de sécurité et proximité contrôlent trois hommes circulant dans une Fiat Punto. Les fonctionnaires repèrent, dépassant légèrement de la banquette arrière, ce qui semble être la crosse d'une arme. Il s'agit effectivement d'un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, approvisionné de six cartouches.

Le plus âgé des suspects prétend l'avoir trouvé dans un bois. Chez ce Nantais de 27 ans, les enquêteurs découvrent plus de 90 g de cannabis et 870 €. Ce mercredi après-midi, il a été écroué en attendant son procès, renvoyé au 16 mars 2017.

Ses compères, des Vannetais âgés de 19 et 20 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant l'audience.