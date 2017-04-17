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Nantes Le poème d'un lecteur à la gloire... des poubelles

0 17.04.2017 15:33
DE NOUVELLES COULEURS DANS LA CITÉE DES DUCS : NOIR, BLEU, JAUNE.

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Il est des lecteurs que le blocage du ramassage des ordures ménagères - depuis maintenant un mois sur Nantes métropole - énerve prodigieusement. Et il en est d'autres que la situation... inspire.

A l'instar d'Yvon Garnier, lecteur fidèle de Presse Océan mais aussi philosophe ironique, qui s'est fendu d'un poème pour illustrer les odorantes scènes dont il est le témoin, en ce moment en ville.


LES NOUVELLES COULEURS DE NANTES

 

APRÈS  LE  JAUNE ET  VERT DE   L’  ÉQUIPE  DES CANARIS

VOILÀ  DE NOUVELLES  COULEURS  DANS LA CITÉE DES DUCS :

EN SACS…. NOIRE , BLEUE , JAUNE, DU  CENTRE  JUSQU’EN  PÉRIPHÉRIE,

ORIGINAL  ALIGNEMENT  DE  DÉBORDANTES  POUBELLES  EN «  VIADUC ».


LES EFFLUVES NAUSÉABONDES VIENNENT AGRESSER LES NARINES.

DE PLEINES POUBELLES, EN ATTENTE  DANS CHAQUE RUE,

DONNENT AU CENTRE-VILLE UNE ALLURE BIEN CHAGRINE.

LA QUESTION : QUI VA NOUS DÉLIVRER DE CES VERRUES ?

 

AVEC  LE TEMPS  CHAUD ET  LES JOURS QUI PASSENT

CETTE  GRÈVE NE FAVORISE QUE  LES NOMBREUX RONGEURS,

RISQUE SUPLÉMENTAIRE, QUI POUR CHACUN EST UNE MENACE.

DEVANT CET ÉTAT… DIFFICILE DE RESTER SPECTATEUR.

 

EN PRÉVISION DE CONFLITS, LE MIEUX EST DE LES ANTICIPER.

EN PLUS DES DÉSAGREMENTS, LA GRÈVE COÛTE CHER.

AUX REVENANCES SUPLÉMENTAIRES, NOUS NE POURRONT ÉCHAPPER

ET GRÈVE MAL NÉGOCIÉE FERA MONTER LES ENCHÈRES.

 

EN CONCLUSION À NOS  DECIDEURS, UNE  MAXIME À RETENIR,

VALABLE POUR TOUS CONFLITS : « GOUVERNER C'EST PRÉVOIR ».

EN CE CAS PRÉSENT, SEUL LE BON  SENS  DOIT INTERVENIR

EN PRENANT DE BONNES DÉCISIONS... POUR NE PAS DÉCEVOIR.

 

"EN FRANCE, LES NÉGOCIATIONS ONT TOUJOURS LIEU APRÈS LE DÉCLENCHEMENT

D'UNE GRÈVE… ET NON AVANT ?  POURQUOI ?" (CITATION  FRANÇOISE GIROUD)

 

 

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