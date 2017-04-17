Nantes Le poème d'un lecteur à la gloire... des poubelles
Il est des lecteurs que le blocage du ramassage des ordures ménagères - depuis maintenant un mois sur Nantes métropole - énerve prodigieusement. Et il en est d'autres que la situation... inspire.
A l'instar d'Yvon Garnier, lecteur fidèle de Presse Océan mais aussi philosophe ironique, qui s'est fendu d'un poème pour illustrer les odorantes scènes dont il est le témoin, en ce moment en ville.
LES NOUVELLES COULEURS DE NANTES
APRÈS LE JAUNE ET VERT DE L’ ÉQUIPE DES CANARIS
VOILÀ DE NOUVELLES COULEURS DANS LA CITÉE DES DUCS :
EN SACS…. NOIRE , BLEUE , JAUNE, DU CENTRE JUSQU’EN PÉRIPHÉRIE,
ORIGINAL ALIGNEMENT DE DÉBORDANTES POUBELLES EN « VIADUC ».
LES EFFLUVES NAUSÉABONDES VIENNENT AGRESSER LES NARINES.
DE PLEINES POUBELLES, EN ATTENTE DANS CHAQUE RUE,
DONNENT AU CENTRE-VILLE UNE ALLURE BIEN CHAGRINE.
LA QUESTION : QUI VA NOUS DÉLIVRER DE CES VERRUES ?
AVEC LE TEMPS CHAUD ET LES JOURS QUI PASSENT
CETTE GRÈVE NE FAVORISE QUE LES NOMBREUX RONGEURS,
RISQUE SUPLÉMENTAIRE, QUI POUR CHACUN EST UNE MENACE.
DEVANT CET ÉTAT… DIFFICILE DE RESTER SPECTATEUR.
EN PRÉVISION DE CONFLITS, LE MIEUX EST DE LES ANTICIPER.
EN PLUS DES DÉSAGREMENTS, LA GRÈVE COÛTE CHER.
AUX REVENANCES SUPLÉMENTAIRES, NOUS NE POURRONT ÉCHAPPER
ET GRÈVE MAL NÉGOCIÉE FERA MONTER LES ENCHÈRES.
EN CONCLUSION À NOS DECIDEURS, UNE MAXIME À RETENIR,
VALABLE POUR TOUS CONFLITS : « GOUVERNER C'EST PRÉVOIR ».
EN CE CAS PRÉSENT, SEUL LE BON SENS DOIT INTERVENIR
EN PRENANT DE BONNES DÉCISIONS... POUR NE PAS DÉCEVOIR.
"EN FRANCE, LES NÉGOCIATIONS ONT TOUJOURS LIEU APRÈS LE DÉCLENCHEMENT
D'UNE GRÈVE… ET NON AVANT ? POURQUOI ?" (CITATION FRANÇOISE GIROUD)