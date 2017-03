Nantes Un radar pédagogique pour les sas cyclistes

0

Au feu, les sas réservés aux vélos sont peu respectés. La municipalité veut expérimenter un radar pédagogique.

Pas vus, pas compris, ou mauvaise volonté de la part des automobilistes et des motards, les sas vélos - ces espaces permettant aux cyclistes de démarrer plus en sécurité aux feux - sont peu respectés. Nantes veut agir et promet une expérimentation « avant l’été », annonce Thomas Quéro, 5e adjoint au maire. L’objectif visé, « c’est une prise de conscience » précise l’élu et d’insister sur « un dispositif uniquement pédagogique », type radar. Nantes métropole est précurseur du dispositif. Le test se ferait sur un ou deux feu(x). Reste à trouver un lieu d'expérimentation significatif.

Lire la suite de l'article dans l'édition du 8 mars de Presse Océan.