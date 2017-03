Nantes Un rassemblement contre la corruption dimanche sous les nefs

0

Le Mouvement #StopCorruption - qui se dit citoyen et apartisan - organise, dans le cadre d'un mouvement national un rendez-vous aux nefs sur l'île de Nantes dimanche 26 mars à 15h.

"Grosse mobilisation nationale, ce dimanche 26 mars, contre la corruption des élus et de notre système politique !" annonce le groupe sur son événement Facebook qui invite à participer à ce rassemblement. "À Paris place de la République mais aussi à Nantes, Bordeaux, Clermont, Nice, Lyon...etc. Ensemble mettons fin à l'impunité et aux privilèges de notre classe politique, les affaires se succèdent et même les politiques déjà condamnés pour des délits financiers sont toujours élus aux fonctions les plus importantes ! Ce n'est plus possible ! Les députés ont voté en douce l'instauration d'un délai de prescription de 12 ans pour les infractions occultes de dissimulées (délits financiers, corruption...etc), comment peut-on se laisser faire ?! Ce n'est plus possible ! Nous demandons que toutes les dépenses des élus soient rendues publiques. Comment peut-il en être autrement ? Les politiques se gavent sur les deniers publics en toute opacité, avec notre argent à TOUS ! Ce n'est plus possible ! Nous sommes tous concernés, ceci est notre combat à TOUS ! Nous devrions être des millions dans la rue pour mettre fin à cette république bananière !"

Site du mouvement : https://mouvementstopcorruption.wordpress.com

Page facebook du mouvement : https://www.facebook.com/mouvementstopcorruption