Nantes Un roman sort en février sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès

Samuel Doux publie le 2 février chez Julliard une « biographie numérique » à partir de documents liés à l'affaire et compulsés sur internet.

« L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès ». C'est le titre du roman de Samuel Doux qui paraîtra le 2 février chez Julliard. Cet auteur et réalisateur parisien de 42 ans se lance dans un genre nouveau en s'inspirant de la tuerie de Nantes, au cours de laquelle Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants ont été tués et enterrés sous la terrasse du domicile familial, en avril 2011, boulevard Schuman. Le père de famille, dont on ignore s'il est mort ou vivant, est depuis toujours recherché.

« Il y a un parti pris subjectif très clair, énonce Samuel Doux. Ce n'est pas du tout un travail de journaliste. J'ai voulu faire une biographie numérique qui raconte la vie de cet homme et de sa famille, depuis sa naissance et jusqu'au massacre de Nantes, auquel je n'ai consacré qu'un chapitre. Cette affaire a été extrêmement médiatisée. Elle a aussi été l'objet d'une enquête poussée sur les réseaux sociaux, avec des internautes qui ont livré au public des éléments sur la vie de cette famille. Cet aspect-là m'a beaucoup intéressé ».

