Nantes Un site éphémère se monte pendant la grève pour débarasser vos ordures

L'initiative de "cleaning-nantes.strikingly.com" mérite d'être soulignée pour son culot : "On s'occupe de ramasser les déchets pendant la grève ! Contactez-nous que l'on programme une intervention dès que possible. À partir de 20€, pour toute une rue 100€ (= prix pour la benne et les bras !)"

Il n'y a pas de petit business. Quand les uns font grève pour préserver leurs conditions de travail (les éboueurs), d'autres profitent du mouvement pour gagner de l'argent en nettoyant la ville pour les particuliers complètement excédés par ces amas de détritus.

Simon Robic, membre du réseau de la cantine numérique et d'Atlantic 2.0 nous a mis la puce à l'oreille :

Des gens en ont eu marre de la grève des éboueurs à Nantes et ont donc lancé un service de ramassage des déchets! :D https://t.co/9pChW76AXG — Simon Robic (@SimonRobic) 20 avril 2017

Il convient de remplir son adresse sur le site, de donner une adresse mail ou un téléphone, et des (petits/gros ?) bras viennent et emportent vos ordures à l'organisme de collecte nantais.

Bon, on ne peut pas encore vous dire si ça marche. Presse Océan les a contactés, nous attendons toujours la réponse... Si vous avez tenté l'expérience, merci de partager sur Twitter via @presseocean ;-)