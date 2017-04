Nantes Un théâtre sous les Nefs

0

Le 10e Printemps des Nefs se déroulera du 28 avril au 27 mai et va naviguer du rock au théâtre.

La compagnie de théâtre flamande Petri Dish va faire son retour sous les nefs des Machines de l'île, du 10 au 12 mai : « On avait adoré leur précédent spectacle Expiry Date en 2015, rappelle Pierre Oréfice, directeur des Machines. J'ai vu leur nouveau spectacle, Driften, à Anvers. C'est une compagnie complètement inclassable qui combine cirque, danse et théâtre. Nous allons construire un vrai théâtre pour eux, avec des gradins et des loges. »

Dans Driften, six personnages se réunissent le temps d'une nuit et décrètent le lacher-prise : « Attention, ce n'est pas parce que c'est du cirque qu'il faut emmener les enfants, souligne Pierre Oréfice. Le spectacle est accessible aux plus de 8 ans. »

Cette proposition sera la seule soirée payante (8 à 12 €) de ce 10e Printemps des nefs : « Nous prenons un petit risque, puisque nous ne sommes pas vraiment repérés comme un lieu de théâtre » résume Pierre Oréfice.

