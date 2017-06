Nantes Un toboggan géant s'empare du château des ducs

0

Conçu par Tact architectes et Tangui Robert, « Le Toboggan », une installation construite en acier, s'empare du château des Ducs de Bretagne. Les travaux sont lancés.

Blotti sur l'aile nord, comme suspendu au-dessus des douves sans jamais toucher l'édifice, le ruban d'acier à 12 m du sol invitera à se lancer pour éprouver de fortes sensations à l'occasion du Voyage à Nantes, à partir du 1er juillet.

Une glisse vers l'inconnu 50 m plus bas. Une belle occasion de découvrir une vision nouvelle de la cour publique, des jardins et de la ville historique. « Le toboggan sera retiré à la fin de l'été et sera remis en service pour la prochaine édition », assure Jean Blaise, le directeur du VAN. Le toboggan ne sera pas accessible aux enfants de moins de 11 ans. Sécurité oblige.