Nantes Un village vegan place Commerce

emorejdu44

Dans les campagnes, les renards mangent poules et perdrix....... Haro sur les renards !! En Afrique, les lions bouffent les gnous, il faut emprisonner les lions et leur faire manger de l'herbe....... Les crocodiles dévorent les antilopes.... Il faut rééduquer les crocodiles !!!!!

Chez nous, les vaches mangent de l'herbe et du foin.... comment faire pour modifier leur comportement tout en gardant leur production de lait ??? Ces jeunes vegans consomment sans doute yaourts, fromages et autres produits laitiers sans réflexion aucune !!! Niveau légumes, ont-ils déjà entendu le cri épouvantable de la carotte qu'on arrache à sa terre nourricière et qui finit en potage ? Le râle affreux de la patate sortie vivante de la motte de terre où elle se cachait et qui sera coupée en morceaux pour finir, ô horreur, frite dans de l'huile bouillante ??

Du grand n'importe quoi !!

PS pour le rédacteur P.O. : on dit "Place DU Commerce" et non "place Commerce" !!!