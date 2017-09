Nantes Un village vegan place Commerce

Foulques Deletang

Un boutique qui vend des salades!... mais impossible d'y trouver une tartine de laitue.

Le boboïsme bat son plein. Les plantes sont aussi des organismes vivants avec de l'ADN et les assassiner pour les manger vivantes est de la cruauté qui n'a pas lieu d'être, laissons les aux herbivores qui peuvent les assimiler car c'est leur niche écologique. Dans le monde du vivant, l'évolution a permis à chaque espèce de survivre par la spécialisation, l'ensemble formant l'équilibre naturel de l'écosystème. Sans les prédateurs, l'équilibre est rompu, les parasites dévastent l'écosystème des arbres, plantes, rivières.

Pour ceux plus mystiques qui invoquent une mission divine, les Bouddhistes croient que les plantes aussi ont une âme, ils mangent pourtant ... pour survivre, et ils attrapent aussi des bactéries, des bénéfiques et des maléfiques qui provoquent des maladies. Ces boutiquiers du dimanche, naïfs, devraient se garder d'intervenir dans la marche du monde vivant qu'ils connaissent bien mal. Stop aux businesses de la com de toutes ces sangsues qui "vivent aux dépens de ceux qui les écoutent".