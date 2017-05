Nantes Un voyage des années 30 aux sixties ce vendredi au Rond-point

0

Ce vendredi, l’équipe de Deep Soundz Asso organise sa huitième « Vintage party », au bar le Rond-point, sur le site du hangar à bananes. Folle soirée en perspective.

Ils ont pensé à tout. À la musique, bien sûr, mais aussi aux à-côtés.

Voyez plutôt : pour la huitième édition de la « Vintage party », l’équipe de Deep Soundz Asso a monté un « espace déco rétro » pour que le photographe - et ses modèles - puissent immortaliser le moment.

La vingtaine de bénévoles mobilisée a également pensé au salon de coiffure éphémère et aux cours de danse "Rhythm’N Blues", à suivre sur place.

« On propose au public une coupe à l’ancienne, plutôt stylée, façon années 50 ou 60 », sourit Tom, l’une des chevilles ouvrières de l’événement. Pour l’occasion, lui enfilera son plus joli costard, à la « Mad Men ».

D’autres auront le souci de rendre hommage à Ray Charles ou aux années 30. « Personne n’est obligé de se déguiser, évidemment, mais l’idée, c’est de s’amuser et de le faire le mieux possible », dit encore Tom. « Vendredi, on embarque pour un voyage des années 30 aux Sixties et on se fait plaisir ».





Du jazz dansant



Sur la scène du Rond-point, au Hangar à bananes, dès 22 h 30, le Grand Groove Orchestra assurera le spectacle. Ces huit musiciens nantais fanatiques du son Blue Note comptent bien « distiller un Jazz "dancefloor" imprégné de groove funky, de musiques latines et d’ambiances cinématographiques ».

Ce sont eux, souvenez-vous, qui avait créée les célèbres soirées "Blue Note Groove", à l’Olympic. "Ces concerts de jazz qui mêlaient hommages aux grands compositeurs, musiques de films, musique latine et funk, c’était mortel", se souvient Tom. "Après avoir reçu Miss Nicky, qui était venue de Memphis avec sa vraie bonne soul la dernière fois, on est très heureux de les recevoir vendredi".



Rendez-vous est pris vendredi dès 20 h 30, au bar Le rond-point, donc. La soirée se terminera à 3 h 30.

L’entrée est à 5 €. (Chèque et espèces uniquement. Prévoyez de la monnaie/Pas de vestiaire sur place)

Plus d’infos ici : https ://www.facebook.com/events/1671385689832108/?active_tab = about