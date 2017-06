Nantes Une aire de covoiturage expérimentée au Cardo

0

Avec le développement du covoiturage, le « Cardo » est devenu une des aires la plus fréquentée de la Métropole et peut générer, à certains moments, des difficultés de cohabitation entre différents modes de déplacements. Afin d’améliorer l’accès des bus et de sécuriser la circulation des piétons et cyclistes, une nouvelle aire de covoiturage est expérimentée pendant 4 mois le long de la route de Rennes, dans le sens entrant vers Nantes.

Particularité : les 16 places mises à la disposition des covoitureurs ne sont pas destinées au stationnement mais uniquement à de l’arrêt-minute.

En complément de cet aménagement : des potelets ont été installés le long de la piste cyclable, près du P+R, pour la protéger des

stationnements gênants ; les 2 places « arrêt minute » près du P+R sont maintenues ; la circulation sur le sens entrant de la route de Rennes va être suivie par le PC circulation de Nantes Métropole, pendant toute la période d’expérimentation ; l’évaluation du bonne usage.