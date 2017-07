Nantes Une aire de jeux imaginée par Claude Ponti

0

L’aire de jeux « Dépodépo » réalisée par l'artiste et illustrateur pour la jeunesse Claude Ponti et l’exposition « Zoolou, ut pictura poesis » du peintre et sérigraphe Pedro, présentées au Jardin des Plantes, font parties des étapes du parcours estival du Voyage à Nantes 2017. Elles ont été inaugurées ce samedi matin par Johanna Rolland (PS) maire de Nantes en présence des deux artistes. Claude Ponti qui a oeuvré depuis plusieurs années avec ses créations au coeur du Jardin des Plantes qui ont séduit un public nombreux passe en quelque sorte le relais à Pedro qui a investi plusieurs lieux du Jardin des Plantes avec sa poésie particulière. Une pyramide baptisée "Cosmagone", un serpent et un animal géants, Pedro a délaissé les murs pour s'inscrire dans le végétal et la nature. Tout en haut du Jardin des Plantes, Claude Ponti livre sa dernière oeuvre, une aire de jeux pour enfants, baptisée "Dépodépo" et laissée là par un géant. Tout y est démesuré, les pôts de fleurs, les outils de jardins, autant d'éléments qui n'attendent que d'être appropriés par les enfants.

Plus d’info sur : www.levoyageanantes.fr