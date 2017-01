Nantes Une approche pour comprendre le djihadisme

0

Jean Birnbaum , qui vient d'écrire un essai intitulé « Un silence religieux. La gauche face au djihadisme » est l'invité de l'observatoire des médias ce vendredi à 14 h 30 au CCO de Nantes. Dans un entretien accordé à Presse Océan, le directeur du Monde des livres explique que pour comprendre le phénomène djihadiste, il faut éviter à la fois le « rien-à-voirisme » et le « tout-à-voirisme » : « Quiconque souhaite expliquer la puissance de séduction de ce mouvement doit conjuguer plusieurs approches, dit-il. Bien sûr, il n'est pas question d'écarter les facteurs sociaux ou géopolitiques. Mais on doit aussi envisager la religion comme une cause à part entière. C'est urgent, car chacun sait qu'il n'y aura pas de solution purement militaire à ce conflit mondial ».

