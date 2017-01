Nantes Une BD sur Elmer Food Beat, le groupe nantais lance un vote

0

A l'occasion de ses 30 ans d'existence, le groupe Nantais Elmer Food Beat a décidé de publier une bande dessinée aux éditions Tabou. Le groupe est aujourd'hui présent, ce jeudi 26 janvier, au festival d'Angoulème. lls hésitent entre deux styles de BD (voir notre illustration) et lancent un appel à leurs admirateurs, dont vous ivrons l'intitullé ici :

"Les gars, les filles ! Nous serons à Angoulême jeudi, au festival de la BD. Vous pourrez nous y croiser aux détours de quelques stands et surtout sur celui des éditions Tabou avec qui nous allons sans doute sortir une BD en octobre de cette année.

Pour l'occasion, nous vous proposons de choisir le ou la dessinateur ou trice. (On ne sait pas qui est la fille, sinon on aurait déjà fait notre choix). A vous de votez !!!"

Pour voter pour la première ou la seconde, il suffit d'aller sur lefacebook d'Elmer food Beat