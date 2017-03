Nantes Une brasserie à la place de Liopé à Feydeau en juin

0

Les travaux viennent de débuter mais la brasserie n'ouvrira qu'au mois de juin. Fermée depuis plus de trois ans, l'enseigne animalière Liopé, située en face du Carré Feydeau, va changer de raison d'être puisque c'est une brasserie qui va s'y installer. Arnaud Ponroy, qui est déjà le propriétaire de Lusi'n, rue de la Paix à Nantes, s'est armé de patience car les freins ont été nombreux sur le projet. Mais aujourd'hui, il peut avoir le sourire. Avec plus de 100 places à l'intérieur et une terrasse de 250 places au minimum, la future brasserie veut sortir de l'ordinaire. Mais il faudra attendre la mi-juin.

