Nantes Une charte pour l'économie sociale et solidaire signée ce lundi

C’est ce lundi à 11 h 30 que Bruno Retailleau (président du conseil régional), Nicole Klein (préfet de région) et Alain Durand (président de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) signeront la charte de la stratégie régionale de l’ESS. Et c'est dans les nouveaux locaux de Forum Titi à Orvaut que sera signé cette charte. Forum Titi, c'est le nouvel espace coopératif de Scop travaillant dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est Boris Couilleau, le patron de Titi Floris qui a imaginé le forum. L'entreprise de transports de personnes, créée en 2005, emploie aujourd'hui 730 conducteurs et 45 administratifs.

