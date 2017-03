Nantes Une école universitaire de gestion

0

Jusqu'à présent, la fac installée aux portes du Tertre portait le nom barbare de IEMN-IAE après la fusion entre la faculté des sciences économiques et de gestion et l'Institut d'administration des entreprises. L'établissement que dirige Nicolas Antheaume dispose désormais d'une nouvelle marque, IAE Nantes - Économie et management pour conforter son assise sur le territoire universitaire national. Il entend ainsi combiner les atouts d'une grande école et l'esprit universitaire par la variété des profils et des parcours, la mixité sociale, l'ouverture d'esprit et la prise d'autonomie de ses 2 700 étudiants. Il fonde aussi sa réussite sur une présence territoriale affirmée grâce à des partenariats académiques et professionnels nombreux et l'IAE s'ouvre au monde en étant présent en Chine, depuis 20 ans, mais aussi au Cambodge, en Égypte, en Bulgarie, au Vietnam... Et de multiples formules, à double sens, sont proposées chaque année.

