Nantes Une enseignante nantaise parmi les 50 meilleurs profs d'anglais du monde

Marie-Hélène Fasquel-Erhart, qui enseigne au lycée Nelson Mandela, fait partie des 50 meilleurs profs d'anglais du monde sélectionnés parmi 20 000 candidats dans le cadre du concours d'innovations pédagogiques « Global teacher prize » doté d'un million de dollars. Son principal succès a été de mettre au point une salle de classe inversée qui incite les élèves à étudier les cours à la maison et à utiliser la classe pour le débat et la réflexion. L'enseignante a déjà remporté un prix international de l'innovation en 2014 pour un projet de création de livres électroniques sur l'environnement et utilisation d'outils du Web 2.0 en anglais.