Nantes Une équipe et une esquisse choisie pour le musée Dobrée 2021

C'est l'équipe pluridisciplinaire constituée notamment par l'Atelier Novembre (architecte), le paysagiste Sempervirens, le Studio Adeline Rispal (scénographe) et le bureau d'études Oteis Isateg de Nantes qui a été retenue par le Département pour la rénovation du musée Dobrée fermé depuis 2011. Après un premier projet recalé par les riverains, l'esquisse dévoilée ce mardi, veut "concilier l'ambition architecturale d'un musée du XXIe sicèle tout une respectant l'intégralité du patrimoine bâti existant". Le bâtiment côté rue Voltaire, construit dans les années 1970 est mis en valeur accueillant le parvis d'entrée en lien ave la ville, avec une boutique et un restaurant. Le manoir central dit de la Touche, dédié aux expositions temporaires, voit son pignon prolongé pour accueillir les circulations verticales permettant l'accès aux étages ce qui permet de préserver son organisation intérieure. Le palais Dobrée accueillera les expositions permanentes. Une circulation piétonne publique est organisée au coeur de l'îlot et permettra de rejoindre la rue Rosières d'Artois, avec l'ouverture d'un nouvel accès. Les espaces extérieurs seront composés de trois sites distincts : le jardin de quartier au nord dont l'aménagement se fera dans le cadre d'une consultation publique, le jardin central du musée, composé d'une grande terrasse, d'une cour et d'une collection botanique (accessible aux seuls visiteurs du musée) et le parvis ouvert qui soulignera l'entrée principale du musée.

