Nantes Une étudiante avait été rouée de coups : un étrange agresseur à la barre

En octobre, une jeune fille de 18 ans avait été agressée sans raison à Clisson. Le procès s’est tenu ce mercredi à Nantes.



L’assistance est médusée.

Ce mercredi, salle des comparutions immédiates, le tribunal juge un étrange dossier… et un prévenu au profil très particulier. Les faits, d’abord. Il est question de vols en série, commis dans des maisons.



Le prévenu, 44 ans, y a volé, pêle-mêle, des ordinateurs, un appareil photo, des souliers mais aussi… des pistolets à eau. La plupart du temps, il les jetait aussitôt après, apprend-on. Sauf les chaussures. Chez cet homme célibataire et sans enfant, à Clisson, les gendarmes en ont retrouvé des dizaines et des dizaines, « dépareillées et soigneusement alignées ».

Mais le plus effrayant est à venir. Le même homme est jugé pour avoir violemment frappé une jeune étudiante dans la rue, à Clisson toujours.

Sans un mot. Et sans raison.

Il a fallu l’intervention d’un témoin pour que les coups cessent. « Et s’il n’était pas intervenu ? », demande la présidente au prévenu, qui ne s’explique pas les faits. « Je préfère ne pas le dire… », répond-il, après un silence glaçant. « Ce serait allé très loin, je pense... »





