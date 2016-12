Nantes Une femme agressée pour son argent avec un pic à fondue

0

Mauvaise rencontre samedi après-midi, pour cette Nantaise de 35 ans. Il est 16 h 30 et la jeune femme s'apprête à regagner un appartement, rue Georges-Leygue, sur l'île Beaulieu. Elle attend l'ascenseur dans le hall de son immeuble quand un homme surgit de la cage d'escalier. Il lui place un pic à fondue sous la gorge et lui réclame de l'argent. La victime s'exécute et lui remet des billets pour une valeur de 100 euros. Elle a déposé plainte. Son agresseur a pris la fuite.

Une enquête est ouverte pour extorsion sous la menace d'une arme.