Nantes Une femme de 68 ans jugée pour des vols à tire-larigot

Dans son garage, il y avait de tout. Des accessoires d’arrosage et des boulons. De la lingerie et des sacs de terreau.

« Une vraie caverne d’Ali baba », selon le président de l’audience correctionnelle, qui inventorie ce lundi les trouvailles effectuées par les gendarmes chez la prévenue.

La liste est longue. Très longue. « Le préjudice a été chiffré à 22 000 €, tout de même, » précise le procureur.



À la barre, la prévenue, âgée de 68 ans, fait « non » et « non » de la tête. « Non », elle n’a pas volé tout ça.

