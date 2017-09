Nantes Une femme enceinte de huit mois, son mari et leur petit garçon à la rue

0

Mardi, une famille a sonné chez Médecins du Monde, à Nantes. Une femme, enceinte de huit mois et demi, son mari, et leur petit garçon, âgé de un an, avaient passé la nuit sur les marches de la maternité. « Ils étaient à la rue depuis la veille », se souvient Mathieu Quinette, qui les a reçus au sein de l’association nantaise, ce jour-là. Il a aussitôt décroché son téléphone et passé des appels pour leur venir en aide. En vain.

La demande d’asile de cette famille venue du Nigéria avait été déposée en préfecture, peu après son arrivée, fin juillet. Elle a été enregistrée le 25 septembre. Aux yeux des autorités, son statut a alors brutalement changé. « Parce qu’ils étaient officiellement devenus demandeurs d’asile, on les a mis à la rue, sans préavis, considérant qu’il incombait désormais à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de les prendre en charge », explique Me Amandine Le Roy, qui a été contactée par Médecins du Monde pour les assister. « « La prise en charge a été stoppée sans qu’aucun relais ne soit assuré ! », deplore l’avocate. « Les uns et les autres se renvoient la balle. Et au milieu, ils oublient qu’il y a des enfants ».

Cette famille dormait donc à la rue depuis lundi. L’Ofii n’avait pas de place à leur proposer avant le … 4 octobre.

Jeudi, Me Le Roy a déposé un référé devant le tribunal administratif de Nantes qui a sommé l’Ofii de trouver une solution dans un délai de 48 h pour héberger cette famille...

Lire la suite dans Presse Océan samedi 30 septembre 2017