Nantes Une fourmi nantaise à San Francisco

Les équipes des Machines de l'île et de la compagnie la Machine ont traversé l'Atlantique pour présenter leur travail lors de la 12e édition de la Maker Faire de San Francisco.

Le stand est monté, les panneaux accrochés, les équipes de Pierre Orefice et François Delarozière attendent l'ouverture de la Maker Faire de San Francisco avec impatience. " 220 000 personnes sont attendues pendant tout le week-end lors de cette grande fête de l'innovation artistique, s'enthousiasme Pierre Orefice, directeur des Machines de l'île. C'est la Maker Faire historique et elle rassemble des Makers du monde entier. Nous disposons d'un grand stand pour présenter tout le travail de la compagnie la Machine et des Machines de l'île. Nous en profitons également pour présenter le projet de l'arbre aux hérons, dont la campagne de financement participatif débutera en février 2018. Ici ça fait rêver les gens. Nous sommes pleinement dans notre rôle : faire exister Nantes à l'étranger"

