Nantes Une grande expo sur le rock nantais au château des ducs de Bretagne

"Rock ! Une histoire nantaise", c'est une nouvelle exposition qui aura lieu au château des ducs de Bretagne, musée de Nantes, du 24 février 2018 au 10 novembre 2019, dont le commissaire n'est autre que Laurent Charliot, auteur d'ouvrages sur le rock.

Sur cette photo, le groupe Cambouis de Nantes dans les années 1970. On reconnaît notamment Philippe Ménard (casquette) et Albert Choisnet, le plus à droite. Cette formation sortit notamment un 45 tours produit par Serge Danot (1931-1990) le papa du "Manège enchanté" avec le fameux chien Pollux.

