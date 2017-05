Nantes Une mère condamnée pour "violences habituelles" sur son petit garçon

0

C’est une passante qui avait dénoncé les faits, en février. La mère a été jugée ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Nantes.



Il errait, seul, pieds nus, dans la rue.

Ce petit garçon de sept ans avait l’air « affolé ». Il s’était enfui de chez lui et il ne voulait pas rentrer chez « maman », parce qu’elle allait « encore » lui faire « du mal ».



C’était au sud de Nantes, le 1er février 2017. Une passante avait alerté la gendarmerie et les médecins avaient constaté de « nombreuses ecchymoses » sur les cuisses, le visage et l’oreille du petit garçon.

Avec ses mots d’enfant, il avait raconté « les tapes », les « morsures » et la scène du « couteau ». Sa mère avait chauffé la lame sur la gazinière et menacé son fils.

« Oui, je reconnais ces faits. J’ai été très méchante avec lui », dit aujourd’hui cette mère célibataire de 28 ans, mère de trois enfants, sans emploi, devant le tribunal correctionnel de Nantes. « Mon fils est un enfant turbulent et je traversais une période difficile. Mais aujourd'hui, j'ai compris et je regrette ce que j'ai fait..."

