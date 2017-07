Passage cœur de Nantes Ouverture de la boutique AMPM

0

La marque de décoration de la Redoute, spécialisée dans la vente en ligne, ouvre une boutique physique à Nantes.

L'enseigne AMPM prend ses quartiers samedi dans le nouveau Passage Cœur de Nantes, à côté du Passage Pommeraye, dans une ancienne habitation datant du XVIe siècle : la maison d’Hérédie.

Les mêmes prix qu’en ligne

Les clients pourront repartir avec leurs achats, dans le cas des objets de petite taille, ou se faire livrer pour l’ameublement pour des prix similaires à ceux pratiqués en ligne. « On a même certains petits objets que l’on ne trouve pas sur internet », annonce la directrice du magasin Sophie Bottin.

Sophie Bottin et Sandrine Guichard. Photo PO-TC

La marque entend combiner vente en ligne et magasins physiques. « Notre métier, c’est le e-commerce, mais pour des achats engageants comme un canapé par exemple, on a souvent besoin d’essayer, de toucher les tissus pour se rendre compte de la qualité du produit », explique Sandrine Guichard, directrice Maison et décoration La Redoute. C’est la septième boutique de la marque à ouvrir et la seconde en province, après celle de Nice il y a un an.