Nantes Une nouvelle mesure pour sanctionner les chauffards

Cette nouvelle peine a été requise il y a quelques semaines, devant le tribunal correctionnel. C’était une première, à Nantes.

Ce jour-là, le ministère public voulait voir un jeune homme contraint à l’achat d’un dispositif particulier, qui interdit à un conducteur ivre de prendre le volant.



Le prévenu répondait d’« homicide involontaire ». Ivre, il avait perdu le contrôle de sa voiture. Son passager et ami avait été tué dans l’accident. Une peine de prison avec sursis avait été requise. Mais le procureur avait considéré que cette peine complémentaire était justifiée, dans ce cas.

Elle consiste en l’installation, obligatoire, d’un éthylotest, qui mesure le taux d’alcoolémie du conducteur.

Si le taux est supérieur au seuil autorisé, la voiture ne démarre pas.

« On sait que l’alcool est en cause dans 28 % des accidents mortels, en Loire-Atlantique", explique Aurore Bouguerra, référente « routes » au parquet de Nantes. "C’est une vraie préoccupation. Les parquets de Nantes et de Saint-Nazaire ont donc la volonté de promouvoir cette mesure ».

