Nantes Une oeuvre place Graslin cet été

La nouvelle édition estivale du Voyage à Nantes se prépare… Un appel d’offres a été lancé pour des « Travaux de réalisation d’une œuvre pour la place Graslin ». Peu de détails dans cet appel d’offres mais on y peut lire « installation de structures en métal », « confection et pose d’une enveloppe bâche PVC imperméable ». Début du chantier en avril, livraison en juin. Pour le reste, les Nantais vont devoir ouvrir l’œil et trouver des indices en ville avant le lancement du VAN le 1er juillet.

La Cantine du Voyage à Nantes ouvrira, elle, le 26 avril.