Nantes Une première édition prometteuse de Nantes Food Forum

0

Le marché Le bilan de la première édition du Nantes Food Forum est jugé très positif par ses organisateurs. Le Voyage à Nantes, Alimentation Générale et Artévia à l’initiative de cette manifestation autour du « Manger demain » ont enregistré du 3 au 5 juin une belle participation aux différents rendez-vous avec des intervenants étrangers (USA, Pays-Bas, Moldavie, Italie, Cameroun, Mali, Sénégal, Maroc, Argentine) qui « ont pu développer un nouveau réseau professionnel faisant de Nantes le point de convergence sur ces questions de l’alimentation ». La visite du MIN a été particulièrement prisée et le Mini Nantes Food Forum, grâce au Studio 11-15 de l’ACCOORD, a permis aux enfants d’aborder l’alimentation à travers des expériences ludiques (600 visiteurs). Le Grand Marché des Pays de la Loire a réuni lundi une centaine de producteurs attirant plusieurs milliers de visiteurs. « Les 20 conférences et tables rondes à Stereolux ont réuni une moyenne de 180 personnes. 640 repas ont été servis à la Cantine du Voyage, concoctés par de grands chefs, vignerons et producteurs. Plus de15 000 boulettes ont été cuisinées dans les cuisines centrales de Nantes, collèges et Polyclinique de Saint- Herblain. Tous les ateliers du goût Slow Food ont affiché complet avec 50 participants chacun ». Une seconde édition est déjà envisagée.