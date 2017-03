Nantes Une pyjama party avec des ateliers girly

0

L’événement « Girls just want to have fun » propose des ateliers à faire entre copines ou entre mère et fille accompagnés d’une pause gourmande et d’une playlist entraînante.

« Cet événement offre aux femmes, la possibilité de s’amuser et de s’offrir une pause détente loin du tumulte de la vie urbaine dans un sublime appartement », expliquent les organisatrices Colombe Paland (Du souffle à vos Idées) et Marie Ferré (L’Adresse cœur).

La marque de lingerie de nuit 71bis sera l’ambassadrice de cette première édition. A ses côtés : Les Coquettes de Mercoeur (atelier olfactif), On se Make up (atelier maquillage) & Dress Me Up (conseil en image) proposeront des ateliers sur-mesure et dispenseront des conseils ultra personnalisés à toutes les participantes.



Pratique ; Jeudi 16 mars entre 19h et 22h à l’Adresse cœur situé au 4, rue Dugommier à Nantes. Infos, tarifs, réservations au : www.ladressecoeur.com ou 06 37 45 92 59